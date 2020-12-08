Умер американский пилот Чак Йегер. Он первым преодолел звуковой барьер

В 1947 году Чак Йегер пролетел над пустыней Мохаве в Калифорнии, достигнув 1,05 Маха. Он стал первым летчиком в мире, преодолевшим звуковой барьер.

За два месяца до рекорда Йегер совершил первый полет на Bell X-1 Фото: Chuck Yeager / Twitter

Американский летчик-испытатель Чак Йегер, который первым в истории преодолел звуковой барьер, умер 7 декабря в возрасте 97 лет. Об этом в Twitter-аккаунте покойного сообщила его жена Виктория Йегер.

"Величайший пилот Америки. Его невероятная жизнь, сила, приключения и патриотизм останутся в памяти навсегда", – написала она.

Fr @VictoriaYeage11 It is w/ profound sorrow, I must tell you that my life love General Chuck Yeager passed just before 9pm ET. An incredible life well lived, America’s greatest Pilot, & a legacy of strength, adventure, & patriotism will be remembered forever. — Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

Самый известный полет Йегера состоялся 14 октября 1947 года на экспериментальном самолете Bell X-1 в рамках исследовательской программы NASA.

Самолет Йегера, прозванный "Гламурная Гленнис" в честь его первой жены, был сброшен из бомбового отсека самолета B-29 над пустыней Мохаве на юго-западе США. Летчик-испытатель преодолел звуковой барьер достигнув 1,05 Маха на высоте 13,7 км над озером Роджерс-Драй в Калифорнии.