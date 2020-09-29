Умер эмир Кувейта

91-летний эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах скончался в США, где проходил лечение.

Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах с 2006 года был эмиром Кувейта Фото: ЕРА

29 сентября ушел из жизни эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, сообщило государственное агентство KUNA со ссылкой на дворец.

Главе азиатского государства был 91 год. Он правил с 2006 года, до этого был премьер-министром Кувейта.

В 2019 году его здоровье пошатнулось, он был госпитализирован во время визита в США, пишет Al Arabiya. В июле 2020-го эмир отправился в Штаты для послеоперационного лечения, где и скончался.

При правлении шейха Сабаха Кувейт и Украина достигли договоренности об упрощении визового режима.

Эмир Кувейта назначает (по согласованию с парламентом) главу правительства, имеет право распустить парламент, подписывает законопроекты, а также имеет право возвращать их на доработку в парламент, является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.