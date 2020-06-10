Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки

Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.

Скончался президент африканского государства Бурунди Пьер Нкурунзиза, об этом сообщило в Twitter правительство страны.

Причиной кончины 55-летнего главы государства назван сердечный приступ. Нкурунзизе стало плохо 6 июня после волейбольного матча, его поместили в больницу города Карузи. На следующий день его самочувствие улучшилось, однако 8 июня он внезапно умер.

В стране объявлен семидневный траур.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

Как сообщает ВВС, жена Нкурунзизы Дениз в эти дни проходит лечение в Кении от коронавирусной инфекции. Сам президент отрицал опасность COVID-19 и изгнал из страны миссию Всемирной организации здравоохранения.

Нкурунзиза стал президентом Бурунди в 2005 году. В 2015-м он объявил о намерении идти на третий срок, что привело к массовым протестам. Президент заявил, что сроки обнуляются, поскольку на эту должность его ранее назначал парламент, а не народ. Правительство Бурунди подавило волну протестов; были арестованы 18 высокопоставленных руководителей вооруженных сил и полиции, которых обвинили в попытке свержения президента.

В 2020 году Нкурунзиза отказался идти на четвертый срок, выдвинув своим преемником Эвариста Ндаишимие. В мае тот выиграл президентские выборы, его каденция начнется в августе. Нкурунзиза должен был занять новый пост – "верховного вождя патриотизма".

Обязанности президента будет исполнять президент Национального собрания Паскаль Ньябенда.

Бурунди – одна из беднейших стран мира. По данным Всемирного банка, 71,8% населения живет менее чем на $1,9 в день. В ООН Бурунди систематически голосовала против резолюций о милитаризации Россией Крыма и Севастополя.