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Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки

Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.

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Нкурунзиза незадолго до смерти назначил себя "верховным вождем патриотизма"
Нкурунзиза незадолго до смерти назначил себя "верховным вождем патриотизма"
Фото: ЕРА

Скончался президент африканского государства Бурунди Пьер Нкурунзиза, об этом сообщило в Twitter правительство страны.

Причиной кончины 55-летнего главы государства назван сердечный приступ. Нкурунзизе стало плохо 6 июня после волейбольного матча, его поместили в больницу города Карузи. На следующий день его самочувствие улучшилось, однако 8 июня он внезапно умер.

В стране объявлен семидневный траур.

Как сообщает ВВС, жена Нкурунзизы Дениз в эти дни проходит лечение в Кении от коронавирусной инфекции. Сам президент отрицал опасность COVID-19 и изгнал из страны миссию Всемирной организации здравоохранения.

Нкурунзиза стал президентом Бурунди в 2005 году. В 2015-м он объявил о намерении идти на третий срок, что привело к массовым протестам. Президент заявил, что сроки обнуляются, поскольку на эту должность его ранее назначал парламент, а не народ. Правительство Бурунди подавило волну протестов; были арестованы 18 высокопоставленных руководителей вооруженных сил и полиции, которых обвинили в попытке свержения президента.

В 2020 году Нкурунзиза отказался идти на четвертый срок, выдвинув своим преемником Эвариста Ндаишимие. В мае тот выиграл президентские выборы, его каденция начнется в августе. Нкурунзиза должен был занять новый пост – "верховного вождя патриотизма".

Обязанности президента будет исполнять президент Национального собрания Паскаль Ньябенда.

Бурунди – одна из беднейших стран мира. По данным Всемирного банка, 71,8% населения живет менее чем на $1,9 в день. В ООН Бурунди систематически голосовала против резолюций о милитаризации Россией Крыма и Севастополя.

Теги: траур, ВВС, больница, Бурунди, Пьер Нкурунзиза, COVID-19
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