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Умер один из главных доноров Республиканской партии США, миллиардер Шелдон Адельсон

По сообщениям СМИ, Шелдон Адельсон жертвовал десятки миллионов долларов на поддержку избирательных кампаний президента США Дональда Трампа. Адельсон умер в понедельник в возрасте 87 лет.

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Адельсон умер от осложнений, связанных с одной из форм лимфомы
Адельсон умер от осложнений, связанных с одной из форм лимфомы
Фото: EPA

11 января от осложнений, связанных с одной из форм лимфомы, умер руководитель и исполнительный директор корпорации Las Vegas Sands, владелец империи казино и американский миллиардер еврейского происхождения Шелдон Адельсон. Факт кончины Адельсона подтвердили в Las Vegas Sands.

Соболезнования родным Адельсона в Twitter выразил сын американского президента Дональд Трамп – младший.

“Шелдон был настоящим американским патриотом и великим среди мужчин", – написал Трамп-младший. "Американо-израильские отношения сегодня прочные благодаря ему“, – добавил он.

Адельсон построил крупнейшую в мире империю казино Las Vegas Sands, владеющую игровыми заведениями в США, Макао и Сингапуре.

В рейтинге богатейших людей мира, составляемого Bloomberg, он занимал 38-ю позицию. Его состояние агентство оценивало в $33,4 млрд. По версии Forbes Адельсон находился также на 38-м месте, но его состояние журнал оценил больше – $34,9 млрд.

Адельсона СМИ называли одним из главных доноров Республиканской партии США. По информации источников издания Politico, он в течение многих лет жертвовал десятки миллионов долларов в поддержку президента США Дональда Трампа. В августе, как писало Politico, Трамп упрекал Адельсона в недостаточном финансировании его предвыборной президентской кампании, из-за чего они поссорились.

Агентство Associated Press отмечает, что Адельсон способствовал тому, чтобы поддержка Израиля со стороны США стала одним из основных пунктов программы Республиканской партии. Это было особо заметно, когда администрация Трампа переместила посольство США из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году, считает AP.

Теги: СМИ, США, рейтинг, Forbes, Bloomberg, казино, финансы, Donald Trump, финансирование, миллиардер, партия
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