Трамп поссорился с главным спонсором Республиканской партии – СМИ

Президент США Дональд Трамп в преддверии выборов может лишиться поддержки одного из главных спонсоров Республиканской партии Шелдона Адельсона, которого он упрекнул в недостаточном финансировании, пишет Politico.

СМИ: Трамп, вероятно, понятия не имеет, насколько ему помог Адельсон (на фото) Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп поссорился с крупным донором Республиканской партии, миллиардером Шелдоном Адельсоном. По данным издания Politico, Трамп упрекнул спонсора в недостаточном финансировании.

87-летний Адельсон решил обсудить с Трампом законопроект о борьбе с коронавирусом и поговорить об экономике. Затем Трамп перевел разговор на предвыборную кампанию и спросил Адельсона, почему он не делает больше для поддержки переизбрания действующего президента. Бизнесмен в пререкания вступать не стал.

Один из источников издания сказал, что Трамп, вероятно, понятия не имел, насколько ему помог Адельсон, который на протяжении многих лет жертвовал десятки миллионов долларов на поддержку Трампа.

Politico называет Адельсона, "возможно, единственным человеком в партии, который может заплатить девятизначный чек" в поддержку действующего президента.

Соратники Адельсона говорят, что пока неясно, скажется ли этот эпизод на его решении отказать Трампу в финансовой поддержке. Представитель Белого дома от комментариев отказался.

Издание пишет, что с весны этого года финансирование вероятного соперника Трампа Джо Байдена со стороны внешних групп увеличилось почти в три раза по сравнению со сторонникам Трампа. Это свело на "нет" давнее финансовое преимущество действующего президента.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.