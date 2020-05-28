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Умер российский правозащитник Мохнаткин. В 2016 году ему в тюрьме сломали позвоночник

Правозащитник и оппозиционный политический активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. Он был неоднократно судим в России.

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Мохнаткин тяжело болел в последнее время
Мохнаткин тяжело болел в последнее время
Фото: svoboda.org

28 мая в России умер правозащитник и политический активист Сергей Мохнаткин, об этом сообщил в Facebook писатель Виктор Шендерович.

"Умер Сергей Мохнаткин. Его убивали много лет, и его убили. Тоска и ярость", – написал Шендерович.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3077907732277949&id=100001762579664

Активисту было 66 лет.

В 2010 году Мохнаткин был отправлен за решетку за избиение сержанта столичной милиции во время митинга на Триумфальной площади. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, однако в апреле 2012 года Мохнаткин вышел на свободу, поскольку его помиловал президент Дмитрий Медведев.

В декабре 2013 года он был вновь задержан во время акции оппозиции на Триумфальной площади за нанесение телесных повреждений полицейским и был отправлен в колонию на 4,5 года. Оппозиционер не признавал своей вины.

В марте 2016 года у него возник конфликт с офицерами Федеральной службы исполнения наказаний в Архангельске, в ходе которого Мохнаткину сломали позвоночник, сообщало "Радио Свобода". За "дезорганизацию" работы исправительного учреждения и "оскорбление представителей власти" активисту суммарно добавили еще два года срока.

Он вышел на свободу в декабре 2018 года. В последние месяцы сильно болел.

Теги: Россия, оппозиция, Виктор Шендерович, тюрьма, правозащитники
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