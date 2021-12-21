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Устал работать. В России мужчина после двух недель работы поджег гипермаркет площадью 9400 м²

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Огонь охватил 5 тыс. м&sup2; гипермаркета
Огонь охватил 5 тыс. м² гипермаркета
Скриншот: МЧС России / Telegram

В российском городе Томск недавно устроившийся на работу сотрудник поджег гипермаркет площадью 9400 м², облив новогоднюю пиротехнику горючей смесью. Об этом 21 декабря сообщила "Газета.ru".

По данным министерства чрезвычайных ситуаций Томской области, огонь охватил 5 тыс. м² гипермаркета. Кровля здания обрушилась на площади 3,5 тыс. м².

Как сообщает Telegram-канал SHOT, виновником поджога является 33-летний мужчина, устроившийся в супермаркет на работу всего две недели назад.

"Мне надоело там работать! Я взял на полке уайт-спирит, облил пиротехнику и поджег", – приводит слова поджигателя Telegram-канал. 

Мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности, он может сесть в тюрьму на пять лет, пишет "Газета.ru".

Теги: Россия, тюрьма, поджог, пиротехника, Томск, мужчины, супермаркет
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