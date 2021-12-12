Увеличилось число жертв обрушения домов на Сицилии

Служба спасения сообщала о четвертом погибшем, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее было известно о двух погибших.

Пропавшими без вести остаются шесть человек. Четверо из них жили в обрушившемся здании, а двое – пришли в гости.

Двух человек вытащили из-под завалов живыми, в частности 80-летнюю женщину.

Завалы разбирают около 100 человек. Всего разрушенными оказались четыре здания, еще три получили повреждения.

Из-за произошедшего в свои жилища не могут вернуться около 100 сицилийцев.

По предварительной версии, в четырехэтажном доме произошел взрыв газа, который скопился либо под землей, либо в помещении. Спровоцировать взрыв могла работа лифта, считают спасатели. Утечка газа произошла из трубы, пострадавшей либо вследствие непогоды, либо из-за смещения почвы.