В Батуми обрушился жилой дом, погибли девять человек

Среди девяти погибших – трое детей и две молодые женщины, матери несовершеннолетних. Единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов дома вечером 8 октября. Мужчина находится в реанимации.

По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже с грубым нарушением правил безопасности. Владельца квартиры и двух рабочих, проводивших ремонт, задержали.

Строители говорили о вероятности обвала других частей дома, сказал Гомелаури телеканалу Batumelebi. Поисково-спасательные работы уже приостановили. Вокруг развалин расположено несколько жилых домов. Жители были эвакуированы из этого района вчера после обрушения подъезда.

Дом на улице 26 Мая в центре Батуми неоднократно перестраивался, его построили в конце 70-х годов прошлого века. Всего в здании было 12 квартир.

В Грузии 11 октября объявили днем траура.