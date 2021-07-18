В Дрогобыче обрушился подъезд дома. Два года назад под завалами этого же дома погибли восемь человек

Первый раз этот дом обвалился в 2019 году Фото: lv.dsns.gov.ua

В 2019 году обвалилась часть этого же дома. Тогда жертвами трагедии стали восемь человек. Эксперты сказали, что обвал произошел из-за разрушения несущей стены в подвале.

"На улице Грушевского, 101 в четырехэтажном жилом доме, который в настоящее время выселен, произошло разрушение левой части второго подъезда. Ранее в этом жилом доме была разрушена правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж", – сообщили спасатели.

Жертв и пострадавших в результате разрушения нет, от ГСЧС привлекли семь человек и одну единицу спецтехники.