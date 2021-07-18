В Дрогобыче обрушился подъезд дома. Два года назад под завалами этого же дома погибли восемь человек

В 2019 году обвалилась часть этого же дома. Тогда жертвами трагедии стали восемь человек. Эксперты сказали, что обвал произошел из-за разрушения несущей стены в подвале.
"На улице Грушевского, 101 в четырехэтажном жилом доме, который в настоящее время выселен, произошло разрушение левой части второго подъезда. Ранее в этом жилом доме была разрушена правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж", – сообщили спасатели.
Жертв и пострадавших в результате разрушения нет, от ГСЧС привлекли семь человек и одну единицу спецтехники.
Первый раз дом обвалился около 2.50 28 августа 2019 года. К утру следующего дня под завалами нашли тела восьми погибших, среди них был пятилетний мальчик. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что семь человек госпитализированы.
Изначально рассматривались три основные версии случившегося: подмыв здания из-за дождей, перепланировка, взрыв бытового газа.