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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Дрогобыче обрушился подъезд дома. Два года назад под завалами этого же дома погибли восемь человек

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Первый раз этот дом обвалился в 2019 году
Первый раз этот дом обвалился в 2019 году
Фото: lv.dsns.gov.ua

В Дрогобыче 18 июля разрушилась левая часть второго подъезда аварийного четырехэтажного дома. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В 2019 году обвалилась часть этого же дома. Тогда жертвами трагедии стали восемь человек. Эксперты сказали, что обвал произошел из-за разрушения несущей стены в подвале.

"На улице Грушевского, 101 в четырехэтажном жилом доме, который в настоящее время выселен, произошло разрушение левой части второго подъезда. Ранее в этом жилом доме была разрушена правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж", – сообщили спасатели.

Жертв и пострадавших в результате разрушения нет, от ГСЧС привлекли семь человек и одну единицу спецтехники.

Контекст:

Первый раз дом обвалился около 2.50 28 августа 2019 года. К утру следующего дня под завалами нашли тела восьми погибших, среди них был пятилетний мальчик. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что семь человек госпитализированы.

Изначально рассматривались три основные версии случившегося: подмыв здания из-за дождей, перепланировка, взрыв бытового газа.

Теги: ГСЧС, Львовская область, спасатели, обвал, жертвы, пострадавшие, трагедия, разрушения, погибшие, обрушение дома в Дрогобыче
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