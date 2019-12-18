В Афганистане пять человек были убиты во время нападения

В Афганистане вечером 15 декабря пять человек были убиты во время нападения. Об этом сообщает Reporterly.
В службе безопасности Афганистана рассказали, что по меньшей мере три солдата погибли в результате нападения на полицейский пост в провинции Герат.
Правоохранители застрелили двоих нападавших.
В то же время было совершено нападение на кофейню в одноименном административном центре Герата – неизвестные бросили ручную гранату. Пострадало не менее четырех человек.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.