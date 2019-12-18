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В Афганистане пять человек были убиты во время нападения

Вооруженные мужчины напали на полицейский пост в афганской провинции Герат. Двое нападавших были убиты.

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Три полицейских погибли во время нападения
Три полицейских погибли во время нападения
Фото: ЕРА

В Афганистане вечером 15 декабря пять человек были убиты во время нападения. Об этом сообщает Reporterly.

В службе безопасности Афганистана рассказали, что по меньшей мере три солдата погибли в результате нападения на полицейский пост в провинции Герат.

Правоохранители застрелили двоих нападавших.

В то же время было совершено нападение на кофейню в одноименном административном центре Герата – неизвестные бросили ручную гранату. Пострадало не менее четырех человек.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападения.

Теги: Афганистан, нападение, раненые, правоохранители, граната, полицейский, погибшие
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