В Африке жертвами циклона "Фредди" стали более 500 человек

Агентство отмечает, что вызванные циклоном штормы бушуют в регионе уже месяц, больше всего от него пострадали Малави, Мозамбик и Мадагаскар.

Только в Малави по состоянию на вечер 20 марта зарегистрировано 499 жертв "Фредди", пропавшими без вести числятся 427 человек, сообщает 21 марта "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Количество пострадавших от циклона превышает 1300 человек.

В связи со стихийным бедствием свои дома вынуждены были покинуть более 508 тыс. жителей.

The North Africa Post пишет, что вследствие шторма, вызванного циклоном, были затоплены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, в нескольких районах Малави произошли оползни.