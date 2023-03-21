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В Африке жертвами циклона "Фредди" стали более 500 человек

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Циклон вызвал сильные штормы
Циклон вызвал сильные штормы
Скриншот: WION / YouTube

В юго-восточной части Африки жертвами тропического циклона "Фредди" стали в трех странах более 500 человек. Об этом 20 марта сообщило Reuters.

Агентство отмечает, что вызванные циклоном штормы бушуют в регионе уже месяц, больше всего от него пострадали Малави, Мозамбик и Мадагаскар.

Только в Малави по состоянию на вечер 20 марта зарегистрировано 499 жертв "Фредди", пропавшими без вести числятся 427 человек, сообщает 21 марта "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Количество пострадавших от циклона превышает 1300 человек.

В связи со стихийным бедствием свои дома вынуждены были покинуть более 508 тыс. жителей.

The North Africa Post пишет, что вследствие шторма, вызванного циклоном, были затоплены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, в нескольких районах Малави произошли оползни.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Африка, шторм, циклон, Малави, жертвы, Мадагаскар, пострадавшие, Мозамбик, погибшие, стихия
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