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В Украину пришел циклон: синоптики предупредили о сильных дождях и грозах

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут сильные дожди.

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В Украину пришли дожди
В Украину пришли дожди
Фото: depositphotos.com

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий в Украине 28 мая. 

По прогнозам синоптиков, днем в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут сильные дожди.

В Киеве и Киевской области также ожидаются сильные осадки (I уровень опасности).

В то же время в большинстве восточных областей Украины, по данным Укргидрометцентра, – чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Температура воздуха в Украине днем 28 мая прогнозируется на уровне +15...17 °C.

Скриншот: meteo.gov.ua
Скриншот: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что на Украину надвигается циклон из Турции.

"Циклон обусловит значительные дожди. Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", – отметила она. 

Позже Диденко добавила, что циклон, который пришел в Украину, – активный. 

"Циклон уже у нас. Могут за короткий промежуток времени даже на локальной территории умеренные дожди переходить в мощные ливни. Особая готовность сегодня-завтра должна быть у коммунальных служб", – предупредила синоптик. 

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3461005467262740

Теги: погода, непогода, циклон, Укргидрометцентр
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