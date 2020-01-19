В Алжире столкнулись два автобуса, погибли 12 человек

По предварительным данным, причиной столкновения двух автобусов на востоке Алжира было превышение скорости одним из водителей.

Пять пострадавших находятся в критическом состоянии Фото: ЕРА (архив)

В ночь на 19 января на востоке Алжира произошло столкновение двух автобусов, в результате чего погибли 12 человек. Об этом сообщает Khaleej Times.

ДТП произошло в деревне Стил провинции Эль-Уэд.

Ранения получили 46 человек, пять из которых находятся, по данным местных чиновников, в критическом состоянии. Их отправили в больницу столицы провинции.

Авария произошла на автомагистрали государственного значения, по предварительным оценкам, вследствие превышения скорости одним из водителей, отмечает The New Arab.

По данным аварийных служб, возраст погибших – от 19 до 73 лет.