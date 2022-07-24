В американських парках Disneyland изменили название фей-крестных, чтоб ими могли быть и мужчины

Речь идет о работниках тематических парков, которые одевают детей в принцесс и рыцарей в заведениях Bibbidi Bobbidi Boutique. В этих бутиках переодетые актеры превращают детей в культовых персонажей Диснея с помощью макияжа, причесок и костюмов.

Ранее таким перевоплощением занимались актрисы, одетые как фея-крестная из мультфильма о Золушке. Теперь благодаря редизайну этих персонажей смогут играть и мужчины, так как титул фея-крестная сменили на ученик феи-крестной.

Как отмечает CNN, это решение отражает более широкие усилия Disney по обновлению своих парков, чтобы сделать их более инклюзивными. В частности, компания хочет изменить подход к внешнему виду сотрудников своих парков.

В прошлом году председатель подразделения парков Disney Джош Д'Амаро заявил, что компания обеспечит "большую гибкость" в нарядах своих актеров в отношении "форм личного самовыражения, связанных с гендерно-ориентированными прическами, украшениями, стилями ногтей и выбором костюмов". Парки даже позволят актерам демонстрировать свои татуировки.