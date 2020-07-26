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В американской Юте на жилые дома упал самолет, среди погибших – младенец

В результате крушения небольшого самолета Piper PA-32 в американском штате Юта один жилой дом был разрушен, еще два получили повреждения. Погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии.

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Piper PA-32 самолет, рассчитанный на шесть-семь человек
Piper PA-32 – самолет, рассчитанный на шесть-семь человек
Фото: wikipedia.org

В городе Уэст-Джордан в американском штате Юта 25 июля потерпел крушение небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Самолет упал на жилые дома.

В результате авиакатастрофы погибли мужчина, пилотировавший самолет, женщина и девятимесячная девочка. Трое других пассажиров самолета получили травмы: одна женщина находится в критическом состоянии, двухлетний мальчик – в стабильном, 12-летний ребенок получил ранения, однако после осмотра медики его отпустили.

Также в критическом состоянии находится женщина, которая находилась в доме в момент крушения.

Из-за падения самолета один дом был разрушен, еще два получили повреждения. В одном из них начался пожар.

Теги: США, пожар, самолет, авиакатастрофа, крушение, погибшие, ранение, Юта
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