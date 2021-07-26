В Амурской области РФ скончался министр. По некоторым данным, его избили во время отдыха

"Ушел очень рано", – написал чиновник.

Причину смерти он не уточнил, однако Telegram-канал Baza писал 22 июля, что министр находится в коме после конфликта в доме отдыха.

"39-летнего Александра Курдюкова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он был уже в коме – Курдюкова прооперировали, подключили к аппарату ИВЛ. У чиновника диагностировали перелом костей черепа и субдуральную гематому. Такие травмы министр получил во время отдыха на турбазе "Берлога" в Амурской области", – поделился канал информацией.

Позже Baza написала, что конфликт произошел 17 июля "из-за приставаний к жене министра".

Telegram-канал озвучил версию, согласно которой к жене Курдюкова "начал подкатывать" некий Алексей, произошла перепалка, "мужики разошлись, но тем же вечером Курдюков пропал". Позже министра нашли "уже без сознания, с проломленной головой". Подозревают "того самого Алексея".