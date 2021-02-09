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В Англии фанат "Джокера" получил 16 лет тюрьмы. Он сбросил шар для боулинга на человека, поджег себя и выпрыгнул из окна

Правоохранители британского города Ноттингем задержали Дэмиена Хаммонда за то, что он сбросил шар для боулинга на голову мужчины, но прокуроры обвинили его в совершении еще более сотни преступлений.

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Ноттингемского "Джокера" посадили в тюрьму
Ноттингемского "Джокера" посадили в тюрьму
Фото: Damien Hammond / Facebook

В Британии суд приговорил к 16 годам тюрьмы поклонника главного героя американского триллера "Джокер" за намеренное нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом 5 февраля сообщает полиция Ноттингемпшира.

Задержали 31-летнего Дэвида Хаммонда за то, что 30 декабря 2019 года он из окна своей квартиры сбросил шар для боулинга, завернутый в джинсы, на голову сотруднику муниципального совета, который хотел убрать выброшенный телевизор. По словам Хаммонда, он хотел забрать его сам. В результате мужчина получил перелом черепа и травму головного мозга. 

При задержании Хаммонд два часа не впускал полицейских в квартиру, стоя на подоконнике и угрожая убить каждого, кто приблизится к нему. Потом он поджег себя и выбросился из окна. Его арестовали на улице.

https://www.facebook.com/nottspolice/photos/a.161698310534010/4916688175034976/

BBC сообщает, что в Ноттингеме Хаммонд известен тем, что гулял по городу в образе "Джокера" и совершил более 100 преступлений. На судебном заседании прокуроры заявили, что Хаммонд виновен в ряде краж, насилии, повреждении имущества и общественных беспорядках.

В 2016 году мужчину уже приговорили к году заключения, а в 2018-м он попал в тюрьму за совершение серии преступлений, включая уголовные.

Хаммонд имеет проблемы с психическим здоровьем. Ему назначили антипсихотические препараты, но, отмечает издание, видимо, мужчина их не принимал. В то же время осужденный имеет долгую историю злоупотребления наркотиками. В частности, следователи заявляли, что он был под наркотическим воздействием во время инцидента с мячом для боулинга в 2019 году.

Теги: Англия, фанаты, полиция, тюрьма, наркотики, арест, травма, Джокер, Британия
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