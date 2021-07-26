В Аргентине лагуна окрасилась в розовый цвет. Видео

Причина такого окраса – рыбопромышленные компании, которым дали разрешение сбросить в лагуну отходы. В итоге в воду сбросили сульфид натрия, который и окрасил ее.

Как отмечает издание, местные жители давно возмущались деятельностью рыбоперерабатывающих заводов. В последнее время они устраивали протесты и перекрывали дороги, по которым грузовики перевозили рыбные отходы на очистные сооружения на окраине города. Из-за этого местные власти разрешили предприятиям сбрасывать отходы в лагуну Корфо.

Теперь местные жители жалуются на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг реки и лагуны.

Местный чиновник, отвечающий за экологию региона, Хуан Мишелуд уверяет, что сброшенные отходы не наносят вреда природе, а розовый цвет исчезнет через несколько дней.