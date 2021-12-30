В Аргентине потерпел крушение тушивший пожар вертолет, есть погибшие

Инцидент произошел в районе озера Квиллен возле границы с Чили.
В результате крушения погибли два члена экипажа – пилот и механик.
По данным издания, вертолет принадлежал компании Helicopteros del Pacífico из столицы страны Буэнос-Айреса, и был арендован правительством для тушения огня.
Причины крушения пока не названы.
Родственники погибшего пилота рассказали, что ему было 52 года и он только недавно вернулся из США, где учился летать именно в таких условиях, какие были в Аргентине.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий сообщила в Twitter, что в результате "столкновения с местностью" разбился вертолет Bell 412.
* SUCESO * #Aviación Accidente, impacto con el terreno del helicóptero Bell 412 matrícula a confirmar, ocurrido a 40 millas al norte del Aeródromo Chapelco (Neuquén) a aprox 14:15 hs UTC. Investigan Sedes Neuquén y Puerto Madryn.— Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTsucesos) December 29, 2021
Bell 412 – многоцелевой американский вертолет на одного-двух пилотов и вместимостью до 14 пассажиров.