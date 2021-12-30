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В Аргентине потерпел крушение тушивший пожар вертолет, есть погибшие

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Разбился вертолет Bell 412
Разбился вертолет Bell 412
Фото: ЕРА (архив)

В местности Патагония в Аргентине во время тушения лесных пожаров разбился вертолет. Об этом 29 декабря сообщила со ссылкой на местные власти газета La Naсion.

Инцидент произошел в районе озера Квиллен возле границы с Чили.

В результате крушения погибли два члена экипажа – пилот и механик.

По данным издания, вертолет принадлежал компании Helicopteros del Pacífico из столицы страны Буэнос-Айреса, и был арендован правительством для тушения огня.

Причины крушения пока не названы.

Родственники погибшего пилота рассказали, что ему было 52 года и он только недавно вернулся из США, где учился летать именно в таких условиях, какие были в Аргентине.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий сообщила в Twitter, что в результате "столкновения с местностью" разбился вертолет Bell 412.

Контекст:

Bell 412 – многоцелевой американский вертолет на одного-двух пилотов и вместимостью до 14 пассажиров.

Теги: пожар, авиация, Аргентина, вертолет, крушение, погибшие, пилот, экипаж
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