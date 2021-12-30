В Аргентине потерпел крушение тушивший пожар вертолет, есть погибшие

Инцидент произошел в районе озера Квиллен возле границы с Чили.

В результате крушения погибли два члена экипажа – пилот и механик.

По данным издания, вертолет принадлежал компании Helicopteros del Pacífico из столицы страны Буэнос-Айреса, и был арендован правительством для тушения огня.

Причины крушения пока не названы.

Родственники погибшего пилота рассказали, что ему было 52 года и он только недавно вернулся из США, где учился летать именно в таких условиях, какие были в Аргентине.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий сообщила в Twitter, что в результате "столкновения с местностью" разбился вертолет Bell 412.

* SUCESO * #Aviación Accidente, impacto con el terreno del helicóptero Bell 412 matrícula a confirmar, ocurrido a 40 millas al norte del Aeródromo Chapelco (Neuquén) a aprox 14:15 hs UTC. Investigan Sedes Neuquén y Puerto Madryn. — Junta de Seguridad en el Transporte (@JSTsucesos) December 29, 2021