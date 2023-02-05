В Австралии после нападения акулы в реке погибла 16-летний подросток

В полиции рассказали, что Стелла Берри вместе с друзьями каталась на гидроцикле, затем прыгнула в воду, чтобы поплавать рядом с дельфинами, и в это время подросток была атакована из воды.

Берри получила тяжелые травмы.

Очевидцы говорят, что один из находившихся недалеко мужчин прыгнул в воду, чтобы помочь ребенку, но спасти его он не смог.

В департаменте рыболовства считают "необычным", что акула оказалась "так далеко" в реке, которая впадает в Индийский океан.

Власти предполагают, что на человека напала бычья акула, особи этого вида "заходят в устья рек и пресноводные речные системы". По словам чиновников, в реке Свон последний раз смертельный случай с участием акул произошел еще в 1923 году.

Reuters отмечает, что в водах Западной Австралии обитает более 100 видов акул, а бычьи акулы встречаются "за много километров вверх по течению" рек.