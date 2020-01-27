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В Австралии женщина умерла после конкурса по поеданию десертов

60-летняя женщина скончалась в больнице после того, как съела кусок традиционного десерта – бисквита лемингтон.

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Лемингтон это бисквит в шоколаде и кокосовой стружке
Лемингтон – это бисквит в шоколаде и кокосовой стружке
Скриншот: Рецепты NK cooking / YouTube

26 января в австралийском Квинсленде после соревнования по поеданию десертов умерла 60-летняя женщина, сообщает Channel 9

Соревнования по случаю национального праздника – Дня Австралии – организовал отель Beach House Hotel. Участники конкурса ели на скорость лемингтоны – традиционные бисквиты в шоколаде и кокосовой стружке. 

Женщине стало плохо после того, как она съела кусок бисквита, ее госпитализировали, но в больнице участница конкурса скончалась.

Администрация отеля в Facebook выразила соболезнования родным одного из клиентов в связи с "трагическим событием", произошедшим в отеле в День Австралии.

Имя умершей, так же, как и причину смерти, не называют.

https://www.facebook.com/BeachHouseHotelHerveyBay/posts/2684913204891033

Теги: смерть, Австралия, праздники, конкурс, женщины, соревнования, шоколад
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