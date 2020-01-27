В Австралии женщина умерла после конкурса по поеданию десертов

60-летняя женщина скончалась в больнице после того, как съела кусок традиционного десерта – бисквита лемингтон.

Лемингтон – это бисквит в шоколаде и кокосовой стружке Скриншот: Рецепты NK cooking / YouTube

26 января в австралийском Квинсленде после соревнования по поеданию десертов умерла 60-летняя женщина, сообщает Channel 9.

Соревнования по случаю национального праздника – Дня Австралии – организовал отель Beach House Hotel. Участники конкурса ели на скорость лемингтоны – традиционные бисквиты в шоколаде и кокосовой стружке.

Женщине стало плохо после того, как она съела кусок бисквита, ее госпитализировали, но в больнице участница конкурса скончалась.

Администрация отеля в Facebook выразила соболезнования родным одного из клиентов в связи с "трагическим событием", произошедшим в отеле в День Австралии.

Имя умершей, так же, как и причину смерти, не называют.