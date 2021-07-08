В Австрии питон выполз из унитаза и укусил мужчину, который сидел в туалете

Инцидент произошел в городе Грац 5 июля. Пострадавшего зовут Вальтер Эрхарт, отмечает ВВС.
Мужчина рассказал правоохранителям, что почувствовал "укус в области гениталий" вскоре после того, как сел на унитаз. Затем он заглянул в туалет и увидел там сетчатого питона-альбиноса.
Змею длиной 1,6 метра вытащили специалисты по рептилиям и передали владельцу.
Питон жил в квартире 24-летнего соседа пострадавшего мужчины и сбежал, предположительно, через канализацию. У 24-летнего мужчины дома живут 11 неядовитых змей и гекон, уточнили в полиции. Из-за инцидента владельца питона подозревают в нанесении телесных повреждений по неосторожности.
Питон – неядовитая змея. Но он может укусить человека в целях защиты, рассказывал каналу USA Today специалист-герпетолог Гарри Грин. Сетчатый питон, по его словам, после укуса "буквально за несколько секунд" может обхватить тело жертвы, перекрыв доступ крови к мозгу и блокируя дыхательные пути. Об этом он говорил в 2018 году, после того как в Индонезии семиметровый сетчатый питон проглотил взрослого человека.