В Австрии питон выполз из унитаза и укусил мужчину, который сидел в туалете

Инцидент произошел в городе Грац 5 июля. Пострадавшего зовут Вальтер Эрхарт, отмечает ВВС.

Мужчина рассказал правоохранителям, что почувствовал "укус в области гениталий" вскоре после того, как сел на унитаз. Затем он заглянул в туалет и увидел там сетчатого питона-альбиноса.

Змею длиной 1,6 метра вытащили специалисты по рептилиям и передали владельцу.

Питон жил в квартире 24-летнего соседа пострадавшего мужчины и сбежал, предположительно, через канализацию. У 24-летнего мужчины дома живут 11 неядовитых змей и гекон, уточнили в полиции. Из-за инцидента владельца питона подозревают в нанесении телесных повреждений по неосторожности.

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Видео: New York Post / YouTube