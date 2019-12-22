В Австрии произошла авиакатастрофа. Выжили два ребенка

Семья из Германии попала в авиакатастрофу в австрийской федеральной земле Зальцбург.

В Австрии в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе в федеральной земле Зальцбург произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает Austria Presse Agentur.

В упавшем самолете был пилот и его две дочери. Семья была родом из Германии. Мужчина скончался на месте, а девочки девяти и 11 лет получили ранения.

Красный Крест сообщил агентству, что детей доставили в больницу.

Район крушения самолета оказался труднопроходимым – посреди леса. Осадки и густой туман затрудняли видимость и замедлили спасательную операцию.