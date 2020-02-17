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В Баку полиция разогнала митинг протестующих против результатов парламентских выборов. Видео

16 февраля полиция разогнала проходившую возле здания ЦИК Азербайджана в Баку акцию протеста против результатов внеочередных парламентских выборов, которые прошли в стране 9 февраля. Видео разместила Azadliq Radiosu. По подсчетам очевидцев, были задержаны порядка 100 человек, в том числе бывшие кандидаты. Некоторых забирали во время комментариев журналистам. Протестующие, которые проводили митинг, считают выборы сфальсифицированными, они, в частности, кричали: "Нет мошенничеству" и "Свободные выборы". По данным радиостанции, задержанных развезли по другим городам. В полиции заявили, что митинг не был согласован властями, протестующие, в свою очередь, утверждают, что конституция не предусматривает официального разрешения для митингов.

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Протестующих задерживала полиция
Протестующих задерживала полиция
Скриншот: azadliq.org
По итогам внеочередных выборов, которые прошли в Азербайджане 9 февраля, большинство мест в парламенте – 71 из 125 – получила правящая партия "Новый Азербайджан".
видео

Видео: azadliq.org
Теги: Конституция, выборы, протесты, полиция, Азербайджан, митинг, Баку, парламент
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