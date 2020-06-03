В Башкирии оправдали полицейских, осужденных за изнасилование коллеги

Трех высокопоставленных полицейских чинов из Уфы в декабре 2019 года осудили за групповое изнасилование дознавательницы. Двое осужденных вышли на свободу по решению Верховного суда Башкирии.

Верховный суд Башкирии 3 июня отменил приговор двум бывшим начальникам райотделов полиции Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которые отбывали срок за групповое изнасилование коллеги – дознавательницы Гульназ Фатхисламовой. Подсудимые были освобождены в зале суда, сообщил "Коммерсантъ".

Потерпевшая – дочь вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова.

Кировский районный суд Уфы в декабре 2019 года назначил Галиеву и Матвееву по семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение также было предъявлено экс-начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку, которого приговорили к шести годам лишения свободы.

Верховный суд пересмотрел и приговор Яромчуку, но не оправдал его, а снизил срок лишения свободы с шести до четырех лет, смягчив статью обвинения с группового на просто изнасилование.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева заявила, что намерена обжаловать приговор в кассации. По ее словам, у Фатхисламовой "не было амнезии или потери памяти, эту гадость делали трое".

Инцидент произошел осенью 2018 года. По данным следствия, офицеры заманили в кабинет коллегу под предлогом работы, после чего начали распивать с ней алкоголь. В ходе расследования все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены со службы за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.