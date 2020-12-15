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В Башкирии во время пожара в доме престарелых погибло 11 человек

В Республике Башкирия ночью 15 декабря сгорел пансионат для пожилых людей, четыре человека спаслись. Заведение не имело права на круглосуточное размещение клиентов, сообщили в администрации Абзелиловского района.

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Пожар произошел ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино
Пожар произошел ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино
Фото: 02.mchs.gov.ru

В ночь на 15 декабря в деревне Ишбулдино в Башкирии (РФ) сгорело помещение пансионата для престарелых. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

"На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9 х 8 м по всей площади. Открытое горение ликвидировано в 4.31. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались четыре человека", – сообщили в МЧС.

На месте пожара обнаружены тела 11 погибших. Причины произошедшего не установлены.

В сгоревшем здании находился центр социального обслуживания, учреждение работало легально, но не имело права предоставлять услуги круглосуточно. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в администрации Абзелиловского района, на территории которого произошла трагедия.

По информации агентства, на Кизильской улице, где располагался пансионат, зарегистрирован Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых". Организация не числится в реестре недобросовестных поставщиков, судебных исков к ней не зарегистрировано.

В администрации района считают, что дом престарелых мог быть перегружен. Здание рассчитано на 10 человек.

Теги: Россия, пожар, Башкирия, МЧС, дом престарелых, погибшие
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