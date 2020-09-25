В Беларуси скончался мужчина, который устроил акт самосожжения возле отделения милиции

Родственники 36-летнего белоруса, который скончался через неделю после акта самосожжения, связывают произошедшее не с политикой, а с влиянием алкоголя.

В Беларуси скончался мужчина, который 18 сентября возле здания районного отделения внутренних дел в Смолевичах облил себя бензином и поджег. Об этом 25 сентября проинформировал со ссылкой на медиков TUT.BY.

36-летний мужчина находился в реанимации Республиканского ожогового центра. В медучреждении он находился с 19 сентября с ожогами 84% тела с дыхательными путями включительно.

Следственный комитет Беларуси сообщал, что совершивший акт самосожжения мужчина в 2016 году лечился от психического заболевания и склонности к суицидам. "Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни", – объяснили в Следкоме.

"Наша Ніва" отмечает, что Елена, сестра пострадавшего, который был жителем Задомли Смолевичского района, связывает происходящее не с политикой, а с влиянием алкоголя.