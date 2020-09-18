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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Подумал, что это кукла какая-то лежит". В Беларуси мужчина поджег себя возле отделения милиции

Врачи сообщили о госпитализации 36-летнего мужчины в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах говорят, что мужчина проходил лечение от психического заболевания и склонности к суицидам.

Мужчина пришел под районное отделение милиции свести счеты с жизнью
Мужчина пришел под районное отделение милиции свести счеты с жизнью
Фото: tut.by

В белорусском городе Смолевичи 18 сентября неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег возле здания районного отделения внутренних дел, сообщила "Радыё Свабода".

"Я разговаривал со свидетелями происшествия, они сами это видели, мужчина облил себя бензином и поджег. Произошло это в половине второго. Это молодой человек, стремящийся доказать свою правду; жив ли, неизвестно. Но все Смолевичи уже знают об этом деле", – рассказал один из жителей города.

Белорусский портал TUT.BY сообщил, что сейчас мужчина находится в реанимации. Журналисты портала со ссылкой на очевидца пишут о нескольких пожарных машинах, подъехавших на место инцидента.

"Возле них лежал человек, рядом горела какая-то тряпка или одежда. Сначала подумал, что это кукла какая-то лежит, но потом заметил, что человек шевелится. Он был весь в каком-то белом порошке. Потом примчались две машины скорой помощи и мужчину увезли", – рассказал очевидец.

Главный врач районной больницы Александр Мысливчик рассказал TUT.BY, что мужчина сейчас в тяжелом состоянии.

"Все необходимое лечение он получает. Вызвали специалистов с области на консультацию и боремся за жизнь. О пациенте мы ничего не знаем, он поступил как неизвестный", – сказал он.

Главврач не исключил, что пациента могут перевести в Минск при стабилизации состояния.

Следственный комитет Беларуси сообщил, что совершивший акт самосожжения 36-летний мужчина в 2016 году лечился от психического заболевания и склонности к суицидам.

"Накануне, 16 сентября, сотрудниками милиции была пресечена еще одна его попытка суицида, в ходе которой мужчина предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи переживаниями в личной жизни. В этот раз, прежде чем облить себя бензином, он также уведомил, позвонив в дверной звонок здания РОВД", – говорится в сообщении Следкома Беларуси.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за употребление алкоголя и говорил о попытках суицида.

"Несколько дней назад мужчина позвонил в полицию и сообщил, что покончил с собой на кладбище. Сюда пришли сотрудники правоохранительных органов и предотвратили его действия", – написала она.

МВД Беларуси опубликовало видео инцидента. Видео поджога появилось и в Telegram-канале NEXTA Live.

Причины, побудившие пойти мужчину на такой шаг, остаются неизвестными.

Теги: МВД, Беларусь, милиция, бензин, больница, госпиталь, самосожжение, происшествия, врачи, суицид
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