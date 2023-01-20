В Беларуси жену политзаключенного Лосика приговорили к двум годам за интервью о муже

Отбывать наказание, согласно решению суда, Лосик должна в исправительной колонии общего режима. Однако она еще может подать апелляцию в течение 10 дней.

Прокурор Екатерина Пакало также посчитала необходимым оставить прежнюю меру пресечения для Лосик в виде заключения под стражу. В суде Пакало утверждала, что у Лосик якобы был прямой умысел "оказывать содействие экстремистской деятельности", пишет правозащитная группа "Весна".

Дарья Лосик обвиняется по ст. 361-4 Уголовного кодекса Беларуси за интервью о муже телеканалу "Белсат" весной 2022 года, "в котором она позиционировала себя как жена политзаключенного".

По данной статье "Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а также иное содействие экстремистской деятельности" наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлинка, за которой сейчас ухаживают бабушка и дедушка.