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В Беларуси жену политзаключенного Лосика приговорили к двум годам за интервью о муже

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Лосик еще может обжаловать приговор
Лосик еще может обжаловать приговор
Фото: Беларусь головного мозга / Telegram

Белорусский суд 19 января приговорил Дарью Лосик – супругу политзаключенного Игоря Лосика – к двум годам колонии. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Отбывать наказание, согласно решению суда, Лосик должна в исправительной колонии общего режима. Однако она еще может подать апелляцию в течение 10 дней.

Прокурор Екатерина Пакало также посчитала необходимым оставить прежнюю меру пресечения для Лосик в виде заключения под стражу. В суде Пакало утверждала, что у Лосик якобы был прямой умысел "оказывать содействие экстремистской деятельности", пишет правозащитная группа "Весна".

Дарья Лосик обвиняется по ст. 361-4 Уголовного кодекса Беларуси за интервью о муже телеканалу "Белсат" весной 2022 года, "в котором она позиционировала себя как жена политзаключенного".

По данной статье "Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, а также иное содействие экстремистской деятельности" наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлинка, за которой сейчас ухаживают бабушка и дедушка.

Контекст:

Игорь Лосик – блогер и автор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", а также внештатный консультант "Радыё Свабода". В 2020 году он активно освещал события, связанные с выборами президента Беларуси. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ (приготовление к нарушению общественного порядка) и ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках).

Незадолго до самих выборов, 25 июня 2020 года, его задержали в Барановичах. 14 декабря его приговорили к 15 годам тюрьмы. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, выборы, тюрьма, Telegram, интервью, уголовное дело, тюрьмы, суд, блогер, колония, жена, Белсат, Радыё Свабода
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