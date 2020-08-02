В Германии 18 полицейских пострадали во время протеста против карантинных ограничений

В столице Германии Берлине троих полицейских госпитализировали в результате стычек с протестующими, которые выступили против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В Берлине 18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба полиции Берлина на своей странице в Twitter.

В полиции отметили, что троих сотрудников госпитализировали.

Ca. 1100 Kolleg. waren an diesem herausfordernden #b0108 im Einsatz. Stand jetzt wurden 18 von ihnen verletzt, 3 werden im Krankenhaus behandelt. Wir wünschen unseren Kolleginnen & Kollegen gute Besserung.#PM folgt nach Abschluss aller Maßnahmen.

Kommen Sie gut nach Hause! — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2020

1 августа в столице Германии Берлине прошла акция протеста против ограничений, связанных с коронавирусом. Сообщалось о 20 тыс. участников мероприятия. Протесты прошли в нескольких районах города, в том числе перед Рейхстагом и возле Бранденбургских ворот, где прошел митинг под девизом "Конец пандемии – День свободы". Полиция призывала людей разойтись. Произошли стычки между стражами порядка и некоторыми протестующими.