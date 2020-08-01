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В Берлине прошли массовые протесты против карантинных ограничений. Фоторепортаж

Вчера 21.18
1 августа в столице Германии Берлине прошла акция протеста против ограничений, связанных с коронавирусом. Немецкий телеканал rbb24 сообщил о 20 тыс. участников мероприятия. Протесты прошли в нескольких районах города, в том числе перед Рейхстагом и возле Бранденбургских ворот, где прошел митинг под девизом "Конец пандемии – День свободы". Полиция призывала людей разойтись. Телеканал отметил, что были стычки между стражами порядка и некоторыми протестующими. Полиция о задержанных не сообщает. Фотографии из Берлина опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Германия, протесты, Берлин, полиция, митинг, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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