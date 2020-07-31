В Берлине неизвестные напали на торговый центр, подозревают ограбление инкассаторов

Днем 31 июля четверо мужчин зашли в здание универмага Karstadt в Берлине и распылили большое количество слезоточивого газа, после чего попытались похитить выручку находящегося в универмаге отделения банка. Об этом сообщило в Twitter управление полиции германской столицы.
#Update— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 31, 2020
Vier Männer sollen eine Bankfiliale am #Hermannplatz überfallen und dort Reizgas versprüht haben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Unsere Kolleg. ermitteln vor Ort die weiteren Umstände.
* tsm
Как сообщило издание BZ, инкассаторский автомобиль банка остался возле универмага, когда в него ворвался полицейский спецназ. Преступникам удалось забрать деньги, выяснили журналисты.
Движение в квартале перекрыто. Управление берлинского метрополитена пишет в Twitter, что поезда не останавливаются на станции "Германнплатц", находящейся рядом с торговым центром.
U7/U8: Polizeieinsatz! Der Bahnhof U Hermannplatz muss aktuell ohne Halt durchfahren werden. #BVG— BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) July 31, 2020
В полиции отметили, что есть пострадавшие, но не назвали их количество. Der Tagesspiegel утверждает, что "скорые" оказывали помощь 11 потерпевшим, четырех госпитализировали.