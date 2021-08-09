В больнице Владикавказа из-за поломки кислородной системы погибло девять пациентов

Причиной поломки системы подачи кислорода стал прорыв трубы под землей Фото: alania.gov.ru

В больнице вышла из строя кислородная система. В момент аварии в реанимации находился 71 человек, из них 13 – на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что причиной поломки стал прорыв трубы под землей.

"Произошла авария на кислородной станции. Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Сейчас идут работы по устранению проблемы", – заявил он.

Среди умерших – восемь женщин и один мужчина, их возраст – от 47 до 85 лет.

"Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести", – уточнили в пресс-службе.

Причины аварии пока не называются.

Следственный комитет вечером 9 августа открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба СК.