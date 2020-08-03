В Ботсване выяснили причину массовой гибели слонов

Причиной гибели слонов в дельте реки Окаванго в Ботсване могли стать природные токсины, которые вырабатываются в стоячей воде.

Массовая гибель слонов в дельте реки Окаванго в Ботсване могла быть спровоцирована природными токсинами, об этом сообщили в департаменте дикой природы Ботсваны, пишет Science Alert 3 августа.

По предварительным результатам, речь идет о бактериях, которые могут производить яд в стоячей воде. Однако власти страны до последнего времени не исключали сибирскую язву, а также браконьерство, пишет издание.

В Ботсване с мая по неизвестной причине погибло 350 слонов. Директор по охране природы британской благотворительной организации, доктор National Park Rescue Найл Макканн заявил, что масштабы гибели слонов беспрецедентны, особенно с учетом того, что это происходит вне периода засухи. Местные жители видели слабых и изможденных животных, а значит, количество погибших особей может увеличиться.

Популяция слонов в дельте Окаванго насчитывает около 15 тыс. особей.