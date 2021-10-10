В Бразилии от коронавируса умерло более 600 тыс. человек

За сутки в Бразилии от коронавируса умерло 404 человека Фото: EPA

С начала эпидемии в стране подтвердили 21,6 млн случаев COVID-19, умерло 600 829 человек.

За последние сутки в Бразилии подтвердили 16 451 новый случай инфекции, умерло 404 человека, проинформировал минздрав страны.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса.