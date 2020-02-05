В Британии иностранка, потратившая £16 млн в супермаркете, проиграла дело о "необъяснимом богатстве"

Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву арестовали в 2018 году.

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой в деле о непонятном происхождении состояния. Об этом 5 февраля пишет российская служба "Русская служба BBC".

Гаджиеву арестовали в 2018 году, она стала первой иностранкой, от которой Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью потребовало раскрыть источник доходов. Власти Британии требовали, чтобы Гаджиева объяснила, где она взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью £22 млн ($28,5 млн). Кроме того, Гаджиева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около £16 млн, пишет BBC.

Гаджиева дважды оспаривала в суде требование раскрыть источник доходов, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции — Верховном суде.

Благодаря этому решению, как пишет издание, теперь механизм борьбы с легализацией преступных доходов в Великобритании заработает в полную силу. В частности, речь идет об ордере, который обязывает человека с активами на сумму от £50 тыс. доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.