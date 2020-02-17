В Британии оштрафовали телеканал "НТВ Мир Балтия" за дискуссию о Скрипале

Британский медиарегулятор Ofcom посчитал, что телеканал не соблюдал принципы беспристрастности в освещении событий касательно отравления экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери.

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал на £20 тыс. (около 636 тыс. грн) зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited за нарушения правил вещания, допущенные телеканалом "НТВ Мир Балтия". Об этом говорится в заявлении Ofcom, опубликованном на их сайте.

В заявлении отмечается, что 2 апреля 2018 года Baltic Media Alliance Limited транслировала новостную программу Today, в которой обсуждался вопрос отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

В феврале прошлого года Ofcom опубликовал доклад на своем сайте о том, что указанная программа не соответствовала критериям беспристрастности, в частности представляла преимущественно российскую версию событий, чем нарушила ряд правил Кодекса телекоммуникационного вещания Ofcom.

"НТВ Мир" – общероссийский международный телеканал, является международной версией российского федерального телеканала НТВ. В Северной Америке вещает отдельная версия под названием "НТВ-America", в странах Балтии – NTV Mir Baltic (в Латвии), NTV Mir Lietuva(в Литве) и NTV Mir Estonia (в Эстонии).

Бывшего российского разведчика, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".