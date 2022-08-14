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В церкви в Египте произошел пожар, погибли по меньшей мере 40 человек

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Пожар произошел в коптской церкви
Пожар произошел в коптской церкви
Фото: ЕРА (архив)

14 августа в коптской христианской церкви Абу-Сифин в египетском городе Гиза произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 40 человек. Об этом со ссылкой на очевидцев и источники в силовых структурах сообщает Reuters.

Возгорание произошло, когда на молитву собрались около 5 тыс. человек, они размещались на третьем и четвертом этажах церкви.

Предварительно сообщается, что причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Очевидцы рассказали, что огонь заблокировал выход из здания, началась давка. Тела погибших оказались обугленными, среди жертв много детей – они находились в детской комнате, когда вспыхнул огонь.

Сообщается также о порядке 45 пострадавших.

По данным самой коптской церкви, погиб 41 человек, раненых 55, пишет News18.

Пожарные сообщили, что огонь уже "взят под контроль".

В МВД Египта отметили, что возгорание произошло в кондиционере на втором этаже здания, отмечает ABC News.

На место происшествия направили группу прокуроров для расследования инцидента.

Христиане составляют около 10% населения Египта.

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