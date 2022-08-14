В церкви в Египте произошел пожар, погибли по меньшей мере 40 человек

Возгорание произошло, когда на молитву собрались около 5 тыс. человек, они размещались на третьем и четвертом этажах церкви.
Предварительно сообщается, что причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Очевидцы рассказали, что огонь заблокировал выход из здания, началась давка. Тела погибших оказались обугленными, среди жертв много детей – они находились в детской комнате, когда вспыхнул огонь.
Сообщается также о порядке 45 пострадавших.
По данным самой коптской церкви, погиб 41 человек, раненых 55, пишет News18.
Пожарные сообщили, что огонь уже "взят под контроль".
В МВД Египта отметили, что возгорание произошло в кондиционере на втором этаже здания, отмечает ABC News.
На место происшествия направили группу прокуроров для расследования инцидента.
Христиане составляют около 10% населения Египта.