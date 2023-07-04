В Чечне напали на журналистку и адвоката. У журналистки черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук, у адвоката ножевое ранение

Милашина прибыла в Чечню в служебную командировку для освещения судебного процесса по делу матери общественных активистов Янгулбаевых и жены федерального судьи Заремы Мусаевой. Несколько человек в масках жестоко избили ее и адвоката, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Били дубинками и ногами.

У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Она несколько раз теряла сознание. Немов, помимо травм, получил ножевое ранение, но он планирует принять участие в судебном процессе.

Центр "Мемориал" сообщает, что Немов с трудом говорит и передвигается. У Милашиной ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, отмечается в сообщении.

По информации центра, при избиении им говорили: "Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите".

В ситуацию по просьбе редакции "Новой газеты" вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.