В Чечне напали на журналистку и адвоката. У журналистки черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук, у адвоката ножевое ранение

Милашина прибыла в Чечню в служебную командировку для освещения судебного процесса по делу матери общественных активистов Янгулбаевых и жены федерального судьи Заремы Мусаевой. Несколько человек в масках жестоко избили ее и адвоката, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. Били дубинками и ногами.
У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Она несколько раз теряла сознание. Немов, помимо травм, получил ножевое ранение, но он планирует принять участие в судебном процессе.
Центр "Мемориал" сообщает, что Немов с трудом говорит и передвигается. У Милашиной ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, отмечается в сообщении.
По информации центра, при избиении им говорили: "Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите".
В ситуацию по просьбе редакции "Новой газеты" вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
Зарема Мусаева – супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, рассказывает "Медуза". В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. Сначала ее отправили в спецприемник, а потом в СИЗО по делу о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она напала на участкового, который составлял на нее административный протокол. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она якобы чуть не лишила сотрудника полиции глаза.
После похищения Мусаевой Янгулбаевы покинули Россию. У Мусаевой, по информации близких, за полтора года в СИЗО ухудшилось зрение, она почти не может передвигаться из-за боли в спине.
4 июля Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима, сообщает в Telegram правозащитное объединение "Команда против пыток".