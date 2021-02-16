В ДР Конго в результате крушения судна с пассажирами погибло по меньшей мере 60 человек

По данным властей ДР Конго, перевернувшееся на реке Конго судно с пассажирами плавало в запрещенное время и было перегружено.

В ночь на 15 февраля в Демократической Республике Конго перевернулась судно с людьми, часть из них погибла. Об этом проинформировал в Twitter министр гуманитарных операций и национальной солидарности страны Стив Мбикайи.

"Перегруженное китобойное судно, плывшее ночью с более чем 700 пассажирами, потерпело крушение в [провинции] Маи-Ндомбе. Уже найдено 60 тел и 300 выживших. Мы сочувствуем семьям погибших и требуем наказания тех, кто несет ответственность за транспортный сектор", – написал он.

Une baleinière surchargée, naviguant la nuit avec plus de 700 passagers a fait naufrage à Maindombe !

60 corps déjà retrouvés avec 300 rescapés!

Ns compatissons avec les familles éprouvées et ns exigeons les sanctions contre tous les responsables fautifs du secteur de transports. — STEVE MBIKAYI (@Cartesien243) February 15, 2021

VOA Africa отмечало, что около 200 человек считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел на реке Конго.

ВВС сообщило со ссылкой на очевидцев, что судно столкнулось со скалой во время запрещенного властями ночного рейса.

Телеканал отмечает, что жители ДР Конго предпочитают использовать реку в связи с плохо развитой дорожной инфраструктурой.

В стране уже происходили крушения судов и гибли десятки людей. В частности, в мае 2018-го в результате аварии лодки погибли 49 человек.