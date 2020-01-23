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В Ереване вооруженный мужчина захватил заложника в гостинице

В ереванской гостинице "Эребуни Плаза", где расположен офис второго президента Армении Роберта Кочаряна, произошел инцидент с захватом заложников. Злоумышленник сдался полиции.

Полиция у входа в "Эребуни Плаза"
Полиция у входа в "Эребуни Плаза"
Фото: rus.azatutyun.am

23 января в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в гостинице "Эребуни Плаза" находится вооруженный человек. Прозвучали выстрелы, сообщило "Радио Азатутюн".

В "Эребуни Плаза" расположены офис второго президента Армении Роберта Кочаряна и телекомпания "5-й канал". Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян затруднился сказать, связан ли данный инцидент с их офисом, подчеркнув, что в отеле действует множество учреждений.

Источник "Радио Азатутюн" в армянском офисе ООН, расположенном в соседнем с "Эребуни Плаза" здании, сообщил, что персонал и гости офиса были эвакуированы.

Общественная телекомпания Армении заявила, что нападавший взял в заложники по крайней мере одного человека. Заложник был отпущен после переговоров полиции с налетчиком.

Как сообщил журналистам спустя некоторое время начальник управления информации полиции Армении Ашот Агаронян, человек, стрелявший в "Эребуни Плаза", сдал оружие, он обезврежен. Жертв нет, ситуация находится под контролем, заверил Агаронян.

Теги: полиция, заложники, Армения, переговоры, гостиница
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