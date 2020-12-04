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В Ереване возобновили акции протеста. Участники требуют отставки премьера

В Ереване перекрыты практически все главные улицы, на них проводят акции неповиновения.

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Митинги начались 10 ноября
Митинги начались 10 ноября
Фото: EPA

В Ереване (Армения) протестующие перекрыли участок крытого рынка на проспекте Маштоца колясками с капустой и тыквами. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 3 декабря сообщил News.am.

По мнению протестующих, Пашинян своей политикой "продал национальное достоинство" Армении. Участники акции скандировали: "Никол – предатель".

Издание отмечает, что граждане, требующие отставки премьера, на разных улицах Еревана проводят акции неповиновения. Сегодня одновременно были перекрыты практически все главные улицы столицы. Закрыты, в частности, улицы Абовяна, Ханджяна, Саят-Нова, а также проспекты Баграмяна и Мясникяна.

Arminfo сообщает, что участники протестов блокировали движение не более пяти минут из-за полученного предупреждения от правоохранительных органов. 

Митинги начались 10 ноября с подписания трехстороннего заявления главой правительства Армении. Организаторами акции являются оппозиционные силы Армении.

Сегодня оппозиция представила своего кандидата на должность премьер-министра. Им стал Вазген Манукян, который в 1992–1993 годах занимал должность министра обороны и в 1990–1991-м – премьер-министра.

23 апреля 2018 года уличные акции протеста в Ереване вынудили тогдашнего главу правительства Сержа Саргсяна уйти в отставкуС 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.

Проведение досрочных выборов парламента было одним из обещаний Пашиняна, который возглавлял протесты. В декабре 2018 года его блок "Мой шаг" победил на внеочередных парламентских выборах в стране

Пашиняна назначили главой армянского правительства в январе 2019 года.

Теги: выборы, оппозиция, Армения, митинг, Ереван, акции, отставка, власть, премьер-министр, Никол Пашинян, акции протеста
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