В Гааге начал работу Международный центр судебного преследования РФ за преступления агрессии против Украины

В открытии Центра приняли участие правоохранители и дипломаты из ЕС, США и Украины Фото: EPA

Центр будет оказывать поддержку в подготовке дел о преступлениях агрессии, обеспечивая получение доказательств и облегчая процесс формирования дела на ранней стадии, говорится в сообщении.

В работе ICPA задействованы прокуроры из Украины, ЕС, США и Международного суда, они будут обмениваться данными и готовить общую стратегию обвинения против руководства России, развязавшего войну в Украине. В "Евроюсте" отметили, что это первый случай в истории, когда преступление агрессии начали расследовать во время самой войны, а не после ее завершения.

"Создание Международного центра – это четкий сигнал миру, что запрет на применение силы остается основой нашего международного порядка, строящегося на правилах, и что те, кто его нарушает, будут привлечены к ответственности", – сказал на открытии Центра Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Из настоящей тьмы и страданий, которые мы наблюдали по всей Украине, мы также увидели свет, зарождающийся в создании новых партнерств, направленных на привлечение к ответственности", – сказал на открытии прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, также участвовавший в церемонии, подчеркнул, что "мир един и непоколебим на пути к привлечению российского режима к ответственности за все его преступления", сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

"К сожалению, в архитектуре международного уголовного правосудия существует пробел относительно ответственности за преступление агрессии. ICPA станет одним из элементов, который усилит юридические механизмы запрета агрессии, дополнит и укрепит эту архитектуру.

"Искренне благодарны каждому из партнеров, которые присоединились к созданию Центра: "Евроюсту", который размещает его на базе своих мощностей, Еврокомиссии, которая обеспечивает финансирование, представителям JIT и Минюста США, которые участвуют в его работе, и правительству Нидерландов, которое систематически поддерживает эту и другие важные инициативы в сфере международного правосудия, – сказал генпрокурор.



