В Европарламенте прошли слушания о военных преступлениях в Украине. Стало известно, когда заработает Международный центр по преследованию преступлений агрессии

Слушания проходили в контексте реализации нового мандата Евроюста по поддержке расследований военных преступлений в Украине. Их цель – представить состояние дел по текущим расследованиям, проводимым при поддержке украинских прокуроров и МУС, а также проанализировать рекомендации по усилению поддержки ЕС.

В обсуждении приняли участие депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар, комиссар ЕС Дидье Рейндерс, вице-президент Евроюста Маргарита Шнютите-Даугелене, старший советник прокурора МУС Томас Линч и другие.

На слушаниях также выступил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он рассказал, что с конца июня текущего года должен заработать Международный центр по преследованию преступлений агрессии.

По словам Костина, Всемирный банк оценивает ущерб в $411 млрд. Генпрокурор добавил, что сейчас зафиксировано более 80 тыс. военных преступлений, совершенных военными РФ в Украине.

"Более 10 тыс. мирных жителей погибли, более 13 тыс. – получили ранения, более 98 тыс. объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены", – отметил он.

Костин также рассказал, как прокуратура и правоохранительные органы мобилизовались, чтобы эффективно расследовать военные преступления и преследовать совершивших их. В частности: