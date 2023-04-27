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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Европарламенте прошли слушания о военных преступлениях в Украине. Стало известно, когда заработает Международный центр по преследованию преступлений агрессии

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На слушаниях выступил генпрокурор Украины Андрей Костин
На слушаниях выступил генпрокурор Украины Андрей Костин
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

26 апреля состоялись открытые слушания Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам на тему "Расследование военных преступлений в Украине". Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Слушания проходили в контексте реализации нового мандата Евроюста по поддержке расследований военных преступлений в Украине. Их цель – представить состояние дел по текущим расследованиям, проводимым при поддержке украинских прокуроров и МУС, а также проанализировать рекомендации по усилению поддержки ЕС.

В обсуждении приняли участие депутат Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар, комиссар ЕС Дидье Рейндерс, вице-президент Евроюста Маргарита Шнютите-Даугелене, старший советник прокурора МУС Томас Линч и другие.

На слушаниях также выступил генпрокурор Украины Андрей Костин. Он рассказал, что с конца июня текущего года должен заработать Международный центр по преследованию преступлений агрессии. 

По словам Костина, Всемирный банк оценивает ущерб в $411 млрд. Генпрокурор добавил, что сейчас зафиксировано более 80 тыс. военных преступлений, совершенных военными РФ в Украине.

"Более 10 тыс. мирных жителей погибли, более 13 тыс. – получили ранения, более 98 тыс. объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены", – отметил он.

Костин также рассказал, как прокуратура и правоохранительные органы мобилизовались, чтобы эффективно расследовать военные преступления и преследовать совершивших их. В частности:

  • расширили состав Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора. Также создали девять соответствующих отделов в наиболее пострадавших регионах. На финальном этапе принятия находится Стратегия расследования военных преступлений;
  • инициировали внедрение ряда ІТ-решений для обеспечения эффективного расследования и судебного преследования международных преступлений путем запуска электронной системы управления делами E-case;
  • создали подразделение, которое занимается преступлениями сексуального насилия, связанного с конфликтом, и защищает интересы пострадавших;
  • среди приоритетов – дела, связанные с принудительной депортацией детей и другими военными преступлениями против них;
  • был создан Координационный центр для потерпевших и свидетелей военных и других международных преступлений, чтобы обеспечить их защиту и поддержку.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Европарламент, депортация, Дидье Рейндерс, правоохранители, расследование, война России против Украины, пострадавшие, Евроюст, ЕС
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