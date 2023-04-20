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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия совершает тяжелые международные преступления в Украине – Костин в Конгрессе США

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Костин: Россия беззастенчиво нарушает основополагающие принципы международного права
Костин: Россия беззастенчиво нарушает основополагающие принципы международного права
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Российская Федерация совершает в Украине преступления, которые характерны для геноцида. Об этом во время слушаний о российских военных преступлениях России в Украине, которые прошли в Конгрессе США 19 апреля, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Россия беззастенчиво нарушает основополагающие принципы международного права. Она совершает тяжелые международные преступления в Украине", – сказал Костин.

Как отметил Костин, у России есть план "распространить страх и террор" для искоренения "сопротивления среди украинцев, чтобы Россия могла уничтожить украинскую идентичность". Он отметил, что задокументированные российские преступления в Украине носят "систематический и широкомасштабный характер".

"Это очевидные признаки плана преследования украинцев как национальной группы, направленного против украинской идентичности и украинской государственности. Это признаки, характерные для преступлений геноцида", – сказал Костин.

Он добавил, что необходимо "сделать все", чтобы разоблачить преступления РФ в Украине. 

"Но разоблачения недостаточно. Чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, и обеспечить справедливость жертвам, все те, кто организовал и обеспечил совершение основных международных преступлений, должны понести ответственность. Только после установления истины, привлечения виновных к ответственности и предоставления адекватного возмещения пострадавшим мы сможем сказать, что справедливость восстановлена", – добавил он.

Костин отметил, что Конгресс США рассматривает поправки в Уголовный кодекс, чтобы включить новое положение о криминализации преступлений против человечности. Поправки предусматривают наказание за такие преступления, если те, кто их совершали, прибудут в Америку.

"Когда США берут на себя инициативу по этим вопросам, мир внимательно следит за ними. И это вдохновляет на более активные действия по обеспечению верховенства права на международном уровне. Уверен, что Украина бок о бок с Соединенными Штатами и другими странами цивилизованного мира достигнет этого", – заявил Костин.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 81 189 преступление агрессии и военное преступление с начала полномасштабного вторжения России

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 20 апреля россияне депортировали из Украины 19 393 ребенка.

Теги: Россия, США, Украина, преследования, военные, Конгресс США, геноцид, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, Российская Федерация, криминал, военное преступление
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