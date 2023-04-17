Костин: Агрессия России – это глобальная война. И реагирование на преступление агрессии тоже должно быть глобальным

Во время визита в США генпрокурор Украины призвал к созданию международного трибунала для РФ Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Главной целью поездки будет сотрудничество Украины и США в сфере документирования и расследования совершенных Россией военных преступлений, а также привлечения ее к ответственности.

В интервью "Голосу Америки" Костин подчеркнул необходимость создания специального международного трибунала по преступлению агрессии, который будет иметь юрисдикцию над высшим военно-политическим руководством РФ.

"Агрессия России – это глобальная война. И реагирование на преступление агрессии тоже должно быть глобальным", – цитирует Костина Офис генпрокурора.

Он также отметил важность выполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина за принудительную депортацию украинских детей, а также разработки и внедрения механизма компенсации ущерба, нанесенного оккупантами, за счет частных и суверенных активов РФ.