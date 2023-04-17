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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Костин: Агрессия России – это глобальная война. И реагирование на преступление агрессии тоже должно быть глобальным

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Во время визита в США генпрокурор Украины призвал к созданию международного трибунала для РФ
Во время визита в США генпрокурор Украины призвал к созданию международного трибунала для РФ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Генеральный прокурор Украина Андрей Костин отправился с рабочим визитом в США. Об этом его офис 17 апреля сообщил в Telegram.

Главной целью поездки будет сотрудничество Украины и США в сфере документирования и расследования совершенных Россией военных преступлений, а также привлечения ее к ответственности.

В интервью "Голосу Америки" Костин подчеркнул необходимость создания специального международного трибунала по преступлению агрессии, который будет иметь юрисдикцию над высшим военно-политическим руководством РФ.

"Агрессия России – это глобальная война. И реагирование на преступление агрессии тоже должно быть глобальным", – цитирует Костина Офис генпрокурора.

Он также отметил важность выполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина за принудительную депортацию украинских детей, а также разработки и внедрения механизма компенсации ущерба, нанесенного оккупантами, за счет частных и суверенных активов РФ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Теги: Владимир Путин, США, российская агрессия, трибунал, Международный уголовный суд, визит, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, военное преступление
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