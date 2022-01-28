В Гамбурге неизвестные бросили камень в окно консульства Украины – МИД

В связи с инцидентом консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию Скриншот: google.com/maps

Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате происшествия нет, проникновение внутрь консульства не зафиксировано.

Генконсульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

В МИД напомнили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории.