В Гамбурге возле синагоги произошло нападение мужчины с лопатой, есть пострадавшая

По данным полиции, мужчина в камуфляжной форме, который напал на студентку возле синагоги в немецком Гамбурге, имеет казахстанские корни.

4 октября возле синагоги в немецком городе Гамбург произошло нападение мужчины с лопатой. Об этом со ссылкой на полицию сообщила "Немецкая волна".

Известно, что пострадала, по предварительным данным, исповедующая иудаизм 26-летняя студентка. Ее ударили лопатой по голове, когда женщина направлялась, чтобы отметить еврейский праздник суккота.

Нападавшим, который был одет в камуфляжную форму, является, по данным полиции, 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями. Он находился в состоянии, которое немецкие правоохранители посчитали "крайне невменяемым".

Глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter назвал произошедшее "не единичным случаем".

"Это отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему", – заявил дипломат.