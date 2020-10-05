В Гамбурге возле синагоги произошло нападение мужчины с лопатой, есть пострадавшая

4 октября возле синагоги в немецком городе Гамбург произошло нападение мужчины с лопатой. Об этом со ссылкой на полицию сообщила "Немецкая волна".
Известно, что пострадала, по предварительным данным, исповедующая иудаизм 26-летняя студентка. Ее ударили лопатой по голове, когда женщина направлялась, чтобы отметить еврейский праздник суккота.
Нападавшим, который был одет в камуфляжную форму, является, по данным полиции, 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями. Он находился в состоянии, которое немецкие правоохранители посчитали "крайне невменяемым".
Глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter назвал произошедшее "не единичным случаем".
"Это отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему", – заявил дипломат.
In #Hamburg hat ein Mann wohl einen jüdischen Studenten vor seiner Synagoge mit einer Schaufel angegriffen. Das ist kein Einzelfall, das ist widerlicher Antisemitismus und dem müssen wir uns alle entgegenstellen! Meine Gedanken sind bei dem Studenten, ich wünsche gute Genesung.— Heiko Maas * (@HeikoMaas) October 4, 2020