Мужчина, напавший на синагогу в Мариуполе Донецкой области, может иметь при себе нож, сообщили в полиции области.

28 июля мужчина напал с топором на синагогу в Мариуполе Фото: police.dn.ua

В нападении на синагогу в Мариуполе Донецкой области подозревают 29-летнего Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозр Ильича. Об этом 30 июля сообщила полиция Донецкой области.

В полиции сообщили приметы злоумышленника: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы. Последний раз его видели 29 июля возле поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом, двигался в сторону села Сопино с хозяйственной сумкой в клеточку.

В полиции добавили, что мужчина может иметь при себе нож.

28 июля Объединенная еврейская община Украины сообщила, что после утренней молитвы мужчина напал с топором на синагогу в Мариуполе.

Преступник нанес несколько ударов охраннику. По словам раввина, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. Прихожане синагоги не пострадали. Злоумышленнику удалось скрыться.

Полиция квалифицировала нападение на синагогу как покушение на убийство из хулиганских побуждений.